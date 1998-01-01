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محمكة الاحتلال تحكم على مقدسي بالسجن 4 سنوات ونصف لهذا السبب..

الإثنين 18 فبراير 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمكة الاحتلال تحكم على مقدسي بالسجن 4 سنوات ونصف لهذا السبب..



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس اصدرت حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف على شاب مقدسي بتهمة إلقاء حجر على رأس سائح يهودي في البلدة القديمة.

وقال موقع 0404 العبري إن النيابة الإسرائيلية طلبت من المحكمة الحكم على المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات لكنه تم الحكم عليه بالسجن لـ 4 سنوات ونصف فقط.

ووفقا للموقع العبري، اتهم المحامي عن السائح اليهودي الذي أصابه، الشاب الفلسطيني أمام المحكمة بمحاولة قتل للسائح لكنه نجا بأعجوبة حيث كان يلبس خوذة تحت قبعته بعد أن ألقى عليه الحجر من ارتفاع 4 أمتار.

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