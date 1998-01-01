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الاحتلال يعتقل إمام مسجد بيت حنينا من "باب العامود"

الإثنين 18 فبراير 2019 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل إمام مسجد بيت حنينا من "باب العامود"



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت مخابرات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، إمام مسجد بيت حنينا وأحد أئمة مدينة القدس الشيخ رائد دعنا، من باب العامود واقتادته إلى أحد مراكزها للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية،  بأن مخابرات الاحتلال اعتقلت الشيخ دعنا بسبب توليه إمامة المصلين في صلاة ظهر اليوم بمنطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وكان المسجد الاقصى شهد توترا شديدا واشتباكات بالأيدي بين المصلين وقوات الاحتلال التي أغلقت أبواب المسجد المبارك عقب مشاركتهم بصلاة الظهر، وحاولت إخراج المصلين بالقوة واعتدت عليهم واعتقلت سيدة وأربعة مصلين على الأقل من المسجد المبارك.

الجدير بالذكر أن الاحتلال أقدم الليلة الماضية على وضع سلاسل حديدية وقفل على الباب الرئيسي في "باب الرحمة" داخل الأقصى، في محاولة من الاحتلال لمنع الأوقاف الإسلامية من استخدام المبنى.

#المسجد الاقصى #باب العامود #مسجد بيت حنينا #الاحتلال

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