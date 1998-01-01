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عقب اعتزالها السياسة.. السلام الان: ليفني نادت بصوت حاد وشجاع لصالح حل الدولتين

الإثنين 18 فبراير 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب اعتزالها السياسة.. السلام الان: ليفني نادت بصوت حاد وشجاع لصالح حل الدولتين



القدس المحتلة / سما /

علقت منظمة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، على اعتزال الوزيرة الاسرائيلية تسيبي ليفني رئيس حزب "الحركة" الحياة السياسية.

وةبحسب القناة السابعة العبرية، قالت المنظمة  "إن تقاعد ليفني خسارة كبيرة"، مضيفة " نأمل أن تجد طريقها في الانخراط بالعمل العام من أجل إسرائيل والسلام".

وووفقا للقناة العبرية ، لفتت المنظمة  إلى أن ليفني نادت بصوت حاد وشجاع لصالح حل الدولتين وسيفقده الكثير في الكنيست.

و اعلنت النائبة تسيبي ليفني ظهر اليوم انها تنسحب من المعترك السياسي وان حزبها "الحركة" لن يخوض الانتخابات البرلمانية الوشيكة وذلك لعدم توفر قوة سياسية كافية لتحقيق مبادئ الحزب، وفقا لما قالته .

واعتذرت ليفني من كل الذين اتصلوا بها هاتفيا وكتبوا لها، وقالت انها لا تزال قوية وان قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة. ودعت أنصارها الى مواصلة الايمان بصواب الدرب قائلة: "انكم قادرون على إحداث التغيير".

وكانت تقارير اعلامية إسرائيلية ذكرت في وقت سابق اليوم ان زعيمة حزب "الحركة"، النائبة والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، قد كشفت امام مقربين منها بانها تنوي الانسحاب من الساحة السياسية. 

وقالت مصادر من حزب ليفني إنها قد تتجه للاستقالة قبل الانتخابات، خاصةً في حال فشلت في التحالف مع أي من القوائم الأخرى.

#ليفني #اسرائيل #الحياة السياسية #اعتزال

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