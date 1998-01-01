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الاحتلال يسلم إخطارات لهدم منازل في مسافر يطا

الإثنين 18 فبراير 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم إخطارات لهدم منازل في مسافر يطا



الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي وطواقم في الإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إخطارات لهدم منازل وحظيرة اغنام ومحمية طبيعية وحديقة ألعاب للأطفال شرق يطا جنوب الخليل.

وقال راتب الجبور منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل ، إن قوات الاحتلال داهمت قرية الحلاوة وسلمت المواطن علي محمد أبو عرام إخطارا لهدم مسكنه المكون من غرفتين، كما داهمت قرية التبان وسلمت المواطن سمير الحمامدة اخطارا بهدم مسكنه المكون من غرفتين، وسلمت المواطن عيسى الحمامدة في القرية ذاتها اخطارا لهدم حظيرة ماشيته، وفي قرية خشم الدرج اخطرت قوات الاحتلال اهالي القرية بهدم محمية طبيعية وحديقة العاب للأطفال.

وناشد الجبور، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية المحلية والدولية كافة بالتدخل للجم ممارسات الاحتلال، وحماية حق طلبة فلسطين بالتعليم، وتوفير الحماية للأسرة التربوية الفلسطينية.

الجدير بالذكر  أن إسرائيل أصدرت عام 2012 قرارا يقضي بهدم  ثماني قرى في مسافر يطا وهي (الفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة، ومجاز، والتبان، وصفي) وترحيل سكانها الذين يزيد عددهم عن 1500 نسمة، بغية السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين، بهدف خلق مكان لتدريبات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

#الاحتلال #اخطارات #هدم منازل

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