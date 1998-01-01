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حماس: فتح حسمت أمرها تمامًا مع الاحتلال والتنسيق الامني والحرب على المقاومة

الإثنين 18 فبراير 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: فتح حسمت أمرها تمامًا مع الاحتلال والتنسيق الامني والحرب على المقاومة



غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الاثنين، على القرار الذي اتخذه رئيس السلطة محمود عباس حول مقاطعة حركة فتح لأي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي في الفترة المُقبلة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي،  أن الإمعان في العداء لفصائل المقاومة من طرف حركة فتح عباس إنما يعكس العزلة التي يعاني منها هذا الفريق في رام الله، والتي حسمت أمرها تمامًا مع الاحتلال والتنسيق الأمني والحرب على المقاومة.

وشددت الحركة على وقوفها مع حركة الجهاد الإسلامي كحركة مجاهدة ومكون أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، لا يضرها إجراءات فريق السلطة ورجالاته.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، كشف في تصريحات له  الأسبوع الماضي، عن قرار اتخذه الرئيس عباس، بشأن العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي في الفترة المقبلة.

وقال الأحمد: "لن نجلس بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي"، موضحا أن هذا قرار اتخذه الرئيس عباس قبل يومين بعد أن استمع لوفد حركته عقب عودته من موسكو.

#حماس #فتح #السلطة #الجهاد #غزة

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