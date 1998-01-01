  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التشيك تلغي قمة فيشغراد المقررة في إسرائيل

الإثنين 18 فبراير 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشيك تلغي قمة فيشغراد المقررة في إسرائيل



براغ /سما/

اوضح أندريه بابيش رئيس الوزراء التشيكي، اليوم الاثنين، أن القمة المقررة هذا الاسبوع بين اسرائيل ودول مجموعة فيشيغراد الأوروبية الأربع، لن تعقد بعد انسحاب بولندا بسبب خلاف مع إسرائيل حول تصريحات لها علاقة بمحرقة اليهود.

وأضاف بابيش لوسائل الاعلام التشيكية، إن الأمر سيتحول إلى محادثات ثنائية تجريها كل دولة بمفردها ولن تكون هناك قمة فيشيغراد مع اسرائيل.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، ألغى مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشغراد، التي كانت مقررة الاسبوع المقبل في إسرائيل.

ووصف رئيس وزراء بولندا، تعليقات وزير خارجية إسرائيل حول دور بولندا خلال محرقة اليهود بأنها "عنصرية".

وقال مورافيتسكي إن "كلام وزير خارجية إسرائيل عنصري وغير مقبول (...) من الواضح أن وزير خارجيتنا (ياتسك) شابوتوفيتش لن يذهب إلى القمة"، بعد أن اتهم وزير خارجية إسرائيل البولنديين بأنهم معادون لليهود.

#التشيك #اسرائيل #قمة فيشغراد

الأكثر قراءة اليوم

مسئولون أمنيون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة

الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

بالصور.. قصف مدفعي و اصابة 19 مواطن وجندي اسرائيلي بفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا

مسؤول ليبي يكشف كيف قتل القذافي واخر لحظاته و المكالمة التي كشفته

تفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

الحمدلله: خصم الاموال يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب الموظفين بمواعيدها

الأخبار الرئيسية

"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة

عريقات

عريقات : سنحل السلطة قبل أن نتوقف عن دفع رواتب الاسرى والشهداء

كاتس يكشف عما سيفعله : إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية وجزيرة قبالة غزة

ديختر : الرئيس عباس قرر تحويل حماس الى مشكلة اسرائيلية

صحيفة: «حماس» تصعّد ضد «فتح» و تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في غزة