التشيك تلغي قمة فيشغراد المقررة في إسرائيل

براغ /سما/

اوضح أندريه بابيش رئيس الوزراء التشيكي، اليوم الاثنين، أن القمة المقررة هذا الاسبوع بين اسرائيل ودول مجموعة فيشيغراد الأوروبية الأربع، لن تعقد بعد انسحاب بولندا بسبب خلاف مع إسرائيل حول تصريحات لها علاقة بمحرقة اليهود.

وأضاف بابيش لوسائل الاعلام التشيكية، إن الأمر سيتحول إلى محادثات ثنائية تجريها كل دولة بمفردها ولن تكون هناك قمة فيشيغراد مع اسرائيل.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، ألغى مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشغراد، التي كانت مقررة الاسبوع المقبل في إسرائيل.

ووصف رئيس وزراء بولندا، تعليقات وزير خارجية إسرائيل حول دور بولندا خلال محرقة اليهود بأنها "عنصرية".

وقال مورافيتسكي إن "كلام وزير خارجية إسرائيل عنصري وغير مقبول (...) من الواضح أن وزير خارجيتنا (ياتسك) شابوتوفيتش لن يذهب إلى القمة"، بعد أن اتهم وزير خارجية إسرائيل البولنديين بأنهم معادون لليهود.