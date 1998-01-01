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ادعيس يستنكر اغلاق معظم بوابات المسجد الأقصى

الإثنين 18 فبراير 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادعيس يستنكر اغلاق معظم بوابات المسجد الأقصى



رام الله / سما /

استنكر يوسف ادعيس  وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين،  قيام ضباط وجنود الاحتلال  بإغلاق معظم بوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمرابطين، بعد اغلاق باب الرحمة بالسلاسل.

وأضاف ادعيس في بيان له ، "أن الاستمرار بهذه الجرائم وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات ".

وجدد دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، قائلاً: "لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى والقدس، ما يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات أن يضعوا قضية القدس والمسجد الاقصى على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايته من هذه الأخطار".

وثمن ادعيس صمود أبناء الشعب الفلسطيني تجاه مقدساته وقضيته وقيادته، داعياً  الى مزيد من اليقظة  والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة على أعداء السلام .

#ادعيس #الاقصى #القدس

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