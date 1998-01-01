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زيدان يحدد شروطه للموافقة على تدريب تشيلسي

الإثنين 18 فبراير 2019 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يحدد شروطه للموافقة على تدريب تشيلسي



وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الشروط التي حددها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للموافقة على تدريب تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي في ظل التقارير التي تؤكد إمكانية إقالة ماوريسيو ساري.

وبدأ تشيلسي الموسم بشكل مميز مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، لكن الفريق تراجع كثيراً في الأسابيع الماضية، وتلقى أكثر من هزيمة قاسية كان آخرها الخسارة من مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

وادعت العديد من المصادر أن تشيلسي سيبدأ مفاوضاته مع زين الدين زيدان الذي رحل عن تدريب ريال مدريد في الصيف الماضي وقرر الحصول على إجازة لمدة عام كامل، وذلك من أجل خلافة ماوريسيو ساري.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن زيدان لا يمانع فكرة تدريب تشيلسي، وهو منفتح على أية عروض رسمية سوف تصله، لكنه حدد بعض الشروط يجب توافرها لكي يعطي موافقته النهائية.

وأضاف التقرير أن زيدان اشترط على إدارة البلوز الإبقاء على إدين هازارد وتجديد عقده مع النادي، كذلك يريد تخصيص مبلغ قدره 200 مليون يورو من أجل تدعيم الفريق في سوق الانتقالات.

#زين الدين زيدان #تشيلسي

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