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رأفت: الإجراءات الإسرائيلية لن تثني القيادة عن ملاحقة دولة الاحتلال قانونياً وسياسياً

الإثنين 18 فبراير 2019 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت، اقتطاع دولة الاحتلال الإسرائيلي نصف مليار شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية والتي تجبيها إسرائيل وتنقلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.

وقال في بيان له اليوم الاثنين: "ان القوانين التي تسنها دولة الاحتلال الإسرائيلي من اجل تركيع الشعب الفلسطيني والإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها لن تثني القيادة الفلسطينية عن ملاحقة دولة الاحتلال قانونياً وسياسياً وسيستمر الشعب الفلسطيني في تصديه للتغول الإسرائيلي على الحق الفلسطيني".

وأضاف: "ان اقدام دولة الاحتلال في هذا التوقيت باقتطاع مخصصات الاسرى والجرحي الفلسطينيين من العائدات الفلسطينية يأتي في ظل الصراع الانتخابي في إسرائيل وعلى حساب أملاك ومقدرات الشعب الفلسطيني".

ودعا رأفت الى التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف كافة العلاقات مع دولة الاحتلال وبالأخص التنسيق الأمني والعمل باتفاقية باريس الاقتصادية.

وفي نهاية بيانه طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي على انهاء معانات الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعين عام وذلك بتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

#صالح رأفت

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