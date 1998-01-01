توقيع اتفاقية لتركيب أنظمة طاقة شمسية للمدراس الحكومية

رام الله / سما /

وقعت شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة توزيع كهرباء الشمال اتفاقية لتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح أكثر من 100 مدرسة حكومية في منطقة امتياز شركة كهرباء الشمال.

وبلغت القدرة الانتاجية 5.5 ميجاواط، على مدار ثلاثة أعوام كحد أقصى وربط هذه الأنظمة بشبكة الكهرباء الخاصة بشركة توزيع الكهرباء.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، ووزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال م. سميح طبيلة والمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للاتفاق المبرم بين الصندوق ووزارة التربية لتطوير وتركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية في كافة محافظات الوطن كمرحلة أولى وصولاً إلى جميع المدارس الممكنة، بقدرة إجمالية تصل 35 ميجا واط وحجم استثماري متوقع أن يصل إلى 35 مليون دولار على مدار 4 سنوات، إذ تم توقيع اتفاقيات مماثلة في وقت سابق مع شركتي كهرباء محافظة القدس، وكهرباء الخليل.

وقال مصطفى إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن برنامج نور فلسطين للطاقة الشمسية الذي ينفذه الصندوق؛ والهادف إلى توليد 200 ميجاواط من الكهرباء من خلال عدد من المشاريع والتي تشمل ثلاث محطات لتوليد الطاقة الشمسية في محافظات أريحا وطوباس وجنين والتي سترى النور خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة التربية للبدء بتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية. كما سيشمل البرنامج تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت العامة والتجارية وسيتم لاحقاً استهداف أسطح المنشآت السكنية.

وأضاف مصطفى "تعتمد استراتيجية الصندوق على إحداث تأثير إيجابي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية إنتاجية كالطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتقوم شركة مصادر بتنفيذ مشاريع وبرامج في قطاع الطاقة وتطوير الموارد الطبيعية، ومن بين هذه البرامج نور فلسطين الهادف إلى، الحد قدر، الإمكان من استيراد الطاقة الكهربائية، وتوفير مصادر بديلة ومتجددة لها".

وأكد د. صيدم أن الوزارة ماضية في تطوير المنظومة التعليمية بما ينسجم مع توجهاتها لإحداث النقلة النوعية في هذا الصعيد، مؤكداً التزام "التربية" بدعم كافة المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، يعني أن هذه المؤسسات التعليمية ستحصل ذاتياً على خدمات الطاقة مجاناً، وأن ما يزيد عن حاجتها سيتم بيعُه للمجتمع المحلي عبر الشركاء على اختلافهم، ورصد عائدات البيع لصالح مختلف جوانب التطوير التربوي، مشيراً إلى أنه بذلك "تصل الوزارة إلى مدارس وكليات وجامعات مستقلة مالياً، تُدير نفسها بنفسها، لتحقّق أفضل المُخرجات التربوية وأرقاها".