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الاحتلال يغلق كافة بوابات الأقصى ويمنع دخول المصلين

الإثنين 18 فبراير 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق كافة بوابات الأقصى ويمنع دخول المصلين



القدس المحتلة / سما /

أغلقت سلطات الاحتلال بعد ظهر اليوم الاثنين، كافة بوابات المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر محليّة باعتقال أربعة أشخاص بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وانتشر عناصر الاحتلال بشكل مكثّف على البوابات المؤدية للمسجد وفي أزقة البلدة القديمة، بعد أن قام شبّان بخلع الأقفال الحديدية التي وضعتها سلطات الاحتلال على باب الرحمة.

وكان الشبان قد ادوا صلاة الظهر على باب الرحمة الذي اقفله الاحتلال بالسلاسل، وكسروا الاقفال والباب، فاعتدت عليهم قوات الاحتلال وامتد الاعتداء بالضرب بالعصي من باب الرحمة الى كافة ساحات المسجد الاقصى.
 

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