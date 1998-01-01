أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، كشف بأسماء المتوقع سفرهم عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الثلاثاء.

وقالت الداخلية ، إن السفر سيكون للحافلات الخامسة والسادسة والسابعة من كشف (2/17).

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كذلك دعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.