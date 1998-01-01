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"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة

الإثنين 18 فبراير 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة



القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري في صحيفة معارف العبرية "تال ليف رام"، إن الجيش الإسرائيلي امتنع عن الرد بقوة في الفترة الأخيرة ضد الهجمات التي يشنها المتظاهرون على حدود قطاع غزة.

ووفقاً للمراسل العسكري، في "إسرائيل" يدّعون بأنه لا يوجد تغيير في سياسة الرد في غزة حتى خلال فترة الانتخابات، ولكن في الحوادث الأخيرة حيث أصيب ضابط الحدود يوم الجمعة والجندي الذي أصيب أمس، امتنع الجيش الإسرائيلي عن الرد بقوة على أهداف حماس داخل قطاع غزة في محاولة لمنع التدهور إلى تصعيد.

يذكر ان جنديا اسرائيليا اصيب الليلة الماضية بشظية قنبلة في رقبته تبعد قليلاً عن منطقة حساسة كادت أن تودي بحياته, القاها الشباب في الارباك الليلي على الجنود عند حدود غزة .

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