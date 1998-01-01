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31 ألف مسافر تنقلوا عبر الكرامة وتوقيف 162 مطلوبا

الإثنين 18 فبراير 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تنقل اكثر من 31 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 162 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ان عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16570) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (13698) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (162) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف التقرير ان جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ 11 حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي 27 مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#مسافر #معبر الكرامة

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