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الجاغوب: لن نتسلم اموال المقاصة منقوصة

الإثنين 18 فبراير 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجاغوب: لن نتسلم اموال المقاصة منقوصة



رام الله /سما/


قال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي ومفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ان السلطة لن نتسلم اموال المقاصة منقوصة بعد قرار اسرائيل بخصم رواتب عائلات الاسرى والشهداء من المخصصات الشهرية .


واضاف الجاغوب في لقاء خاص مع قناة "الميادين" ان اسرائيل تُمارس البلطجة ضد أموال الشعب بعدة طرق قطعتها سنة ونص، إبان حكومة هنية وشهريا تخصم منها اجزاء بحجج واهية مثل احكام لمتعاونين مع الاحتلال وفواتير كهرباء ومخلفات سير وغيرها وكلها ممارسات احتلالية.


واشار الى اسباب الاحتلال لهذه البلطجة وهو الضغط على دولة فلسطين وابتزازها سياسيا وإخضاعها، مؤكدا "لن نخضع ولن نستسلم لخطة الولايات المتحدة والأمريكان وسنبقى نطالب بحقوقنا الوطنية كاملة".وتابع "لو بقي لدينا 10 شواقل سنتقاسمها مع أسرانا وشهدائنا ولن نتخلى عنهم والاستمرار في صرف المخصصات".

واكد انه سيعمل على تفعيل المقاومة الشعبية وخاصة مقاطعة بضائع الاحتلال ومواجهته في كل الميادين، بالاضافة الى استمرار الضغط بالمطالبة بفتح ملف اتفاق باريس الاقتصادي بإلغائه او تعديله واعادة النظر بكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، والتوجه للمنظمات الدولية على قاعدة كشف البلطجة والقرصنة الاسرائيلية.
 

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