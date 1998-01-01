الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية بقلقيلية

قلقيلية/سما/

باشرت جرافات الاحتلال عمليات تجريف واسعة تستهدف مئات الدونمات من أراضي قريتي سنيريا ومسحة بمحافظة قلقيلية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيخ ان عمليات التجريف تأتي تطبيقا لقرارات وزير داخلية الاحتلال المتضمن بتوحيد المستوطنات الأربعة المقامة في تلك المنطقة وهي مستوطنات "عيتس افرايم، وشعاريه تكفا، والقنا، واورانيت"، ضمن مشروع يهدف لجلب آلاف المستوطنين عبر إقامة المزيد من الوحدات السكنية والمرافق العامة والسياحية".

وأشار إلى أن عمليات التجريف في أراضي أهالي "مسحة وسنيريا" الواقعة خلف الجدار جاءت بعد حرمان أصحابها من الوصول إليها، موضحاً أنه لم يتم توزيع أي قرارات بخصوص مصادرة هذه الأراضي، مؤكداً أن سلطات الاحتلال باتت تقوم بعمليات المصادرة والتهويد حتى دون اتباع الاجراءات اعتادتها من قبل.