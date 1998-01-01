  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية بقلقيلية

الإثنين 18 فبراير 2019 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية/سما/

 باشرت جرافات الاحتلال عمليات تجريف واسعة تستهدف مئات الدونمات من أراضي قريتي سنيريا ومسحة بمحافظة قلقيلية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيخ ان عمليات التجريف تأتي تطبيقا لقرارات وزير داخلية الاحتلال المتضمن بتوحيد المستوطنات الأربعة المقامة في تلك المنطقة وهي مستوطنات "عيتس افرايم، وشعاريه تكفا، والقنا، واورانيت"، ضمن مشروع يهدف لجلب آلاف المستوطنين عبر إقامة المزيد من الوحدات السكنية والمرافق العامة والسياحية".

وأشار إلى أن عمليات التجريف في أراضي أهالي "مسحة وسنيريا" الواقعة خلف الجدار جاءت بعد حرمان أصحابها من الوصول إليها، موضحاً أنه لم يتم توزيع أي قرارات بخصوص مصادرة هذه الأراضي، مؤكداً أن سلطات الاحتلال باتت تقوم بعمليات المصادرة والتهويد حتى دون اتباع الاجراءات اعتادتها من قبل.

الأكثر قراءة اليوم

مسئولون أمنيون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة

الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

بالصور.. قصف مدفعي و اصابة 19 مواطن وجندي اسرائيلي بفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

مسؤول ليبي يكشف كيف قتل القذافي واخر لحظاته و المكالمة التي كشفته

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

تفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟

الأخبار الرئيسية

"معاريف": لهذا السبب .. إسرائيل تخشى الرد بقوة في غزة

عريقات

عريقات : سنحل السلطة قبل أن نتوقف عن دفع رواتب الاسرى والشهداء

كاتس يكشف عما سيفعله : إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية وجزيرة قبالة غزة

ديختر : الرئيس عباس قرر تحويل حماس الى مشكلة اسرائيلية

صحيفة: «حماس» تصعّد ضد «فتح» و تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في غزة