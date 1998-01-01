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إيمي سمير غانم: دعيت والدي للزواج من هذه الفنانة المصرية!

الإثنين 18 فبراير 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيمي سمير غانم: دعيت والدي للزواج من هذه الفنانة المصرية!



وكالات / سما /

كشفت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، أنها دعت والدها على سبيل المزاح، للزواج من الفنانة المصرية إلهام شاهين.

حديث إيمي جاء خلال استضافتها في برنامج “حمد شو”، وكشفت عن موقف طريف حدث بينها، َوبين والدتها، الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلة: “أمي كانت على طول بتتخانق معايا أنا ودنيا عشان ننام ونذاكر، خاصة إننا كنا بنروح مع بابا المسرح وكان وقتها مسرحية (بهلول في اسطنبول)، وكانت دايما الفنانة إلهام شاهين تضحك وتهزر معانا ونرقص معاها في الكواليس”.

وتابعت: “من كتر ما زهقت من اللي ماما بتعملوا معايا وخناقها المستمر.. رحت قلت لبابا ما تتجوز إلهام شاهين ما هي حلوة وبيضة زي دلال وكمان بتضحك وتهزر”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الطريف الذي تحدثت فيه ايمي بعفوية عن انزعاجها من والدتها وكيف دفعت بوالدها للزواج من الفنانة المصرية إلهام شاهين.

#إيمي سمير غانم

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