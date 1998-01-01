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سمية الخشاب تستنجد بزوجها بعد سخرية الجمهور

الإثنين 18 فبراير 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمية الخشاب تستنجد بزوجها بعد سخرية الجمهور



وكالات / سما /

تعرّضت الفنانة المصرية سمية الخشاب لانتقادات لاذعة وساخرة من قبل الجمهور، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من الحفل الغنائي الذي أحيته مع زوجها أحمد سعد في العراق.

وتداول نشطاء مقطع فيديو من حفل الخشاب في أربيل بمناسبة يوم الحب، وكانت تحاول الغناء إلا أن أدائها كان في غاية الضعف وسيء ولم تتمكن من استكمال الأغنية دون أن يكون الأداء مليئا بالنشاز.

وتنبهت الممثلة المصرية، خلال تقديمها الأغنية الخليجية، بأنها تفقد السيطرة على صوتها ولا تجيد الغناء، فتوقفت أكثر من مرة والتفت إلى زوجها الذي وقف خلفها على المسرح، وراح يدعمها، إلا انها تعرضت للكثير من التعليقات القاسية التي طلبت منها التركيز على التمثيل والتوقف عن إهانة نفسها والابتعاد عن الغناء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها الخشاب لهذا الموقف، حيث سبق وانتشر مقطع فيديو من مقابلة جمعتها بزوجها، وقدمت حينها أغنية “قلبي يا ناس”، وأزعجت بصوتها المذيعين وبدا ذلك واضحاً على ملامحهما.

#سمية الخشاب

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