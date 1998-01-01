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روحاني: إيران مستعدة لتحسين العلاقات مع كل دول الخليج

الإثنين 18 فبراير 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: إيران مستعدة لتحسين العلاقات مع كل دول الخليج



طهران /وكالات /

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد إن طهران تريد إقامة علاقات وثيقة مع كل دول الشرق الأوسط حيث تخوض هي والسعودية حروبا بالوكالة منذ عقود. وذكر روحاني في خطاب ألقاه في جنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء "إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط... أعداؤنا.. أمريكا وإسرائيل يسعون لزرع الشقاق بين الإيرانيين".

وتساند كل من إيران والسعودية أطرافا متحاربة في سوريا واليمن فيما رحبت السعودية بانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران. وقال روحاني إن النهج الأمريكي حيال إيران مقدر له الفشل.

وأضاف من مدينة بندر كناوه في جنوب البلاد "لن نخضع لضغوط أمريكا وإسرائيل". وألمحت طهران من قبل إلى إنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع الدول الأخرى من تصدير النفط ردا على عقوبات أمريكية تهدف لوقف صادراتها من الخام.

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