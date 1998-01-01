"الشعبية" تدعو فلسطينيي الداخل لمقاطعة الانتخابات الإسرائيلية

رام الله / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، الجماهير الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إلى الوحدة ومقاطعة الانتخابات القادمة، التي تعطي شرعية للاحتلال ولممارساته ومخططاته العدوانية ولقراراته العنصرية.

وقالت الجبهة في بيان لها، إنه "من غير المعقول أن يشارك شعب يرزح تحت الاحتلال الاستيطاني العنصري في انتخابات مؤسسة تشريعية، تعتبر أداة من أدوات الكيان وتصوغ وترّسم وتشرع من خلالها عدوانه الشامل على شعبنا في كل مكان، كما أن المشاركة العربية في هذا (البرلمان) يسوقها الاحتلال على أساس أنه تعبير عن دولة يهودية ديمقراطية".

ودعت الجماهير الفلسطينية إلى توحيد الطاقات والخيارات الوطنية في مجابهة ومناهضة سياسات الاحتلال وأدواته العنصرية والقمعية وفي مقدمتها "برلمان العدو" (الكنيست). مؤكدةً أن مقاطعة الانتخابات رسالة وطنية مهمة إلى كل الشعب وإلى الأمة وأحرار العالم في وقت تتصاعد فيه وتيرة التطبيع والاستسلام، كما وستأتي في إطار التأكيد على الهوية الوطنية في مواجهة قرارات التهويد وقانون القومية العنصري الذي تم إقراره من قبل برلمان الاحتلال.

وثمنت الجبهة مواقف حركة أبناء البلد وحركات أخرى وكل الشخصيات الوطنية وجموع المثقفين الملتزمين الذين يرفضون المشاركة في انتخابات برلمان العدو ودعوتهم إلى مقاطعتها.