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رئيس وزراء استراليا: " جهة متطورة ترعاها دولة" وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف شبكة الحواسب الآلية بالبرلمان

الإثنين 18 فبراير 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء استراليا: " جهة متطورة ترعاها دولة" وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف شبكة الحواسب الآلية بالبرلمان



ملبورون/وكالات/

قال رئيس وزراء استرالياسكوت موريسون اليوم الاثنين إن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شبكات الحواسب الآلية بالبرلمان الاسترالي مطلع هذا الشهر بالإضافة إلى أحزاب سياسية رئيسية نفذته " جهة متطورة ترعاها دولة".

وكان الخرق الأمني الذي تعرضت له شبكة الحواسب الآلية بالبرلمان، الذي يستخدمه النواب وطواقم عملهم قد وقع في الثامن من شباط/فبراير الجاري. وقال موريسون للبرلمان" لا يجب أن أخوض في تفاصيل هذه المسائل التقنية، ولكن خبراءنا يعتقدون أن جهة متطورة ترعاها دولة مسؤولة عن هذا النشاط الخبيث". وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر أمنية القول إن الصينيمكن أن تكون وراء الهجمات، ولكن موريسون لم يحدد اسم دولة. وأرغم الهجوم النواب وطواقم عملهم على تغيير كلمات مرورهم السرية كإجراء احترازي.

ولم يتأثر الوزراء ومكاتبهم لأنهم يستخدمون شبكات مختلفة. وأوضح موريسون أنه خلال سير تحقيق لاحق تم التوصل إلى أن شبكات الحزبين الليبرالي و الوطني، اللذان يشكلان الحكومة الائتلافية، بالإضافة إلى حزب العمال المعارض، تأثرت بالهجوم. وقالزعيم حزب العمال بيل شورتين إن الهجوم تسبب في " قلق بالغ". وقال موريسون " لا يوجد دليل على أي تدخل في عملية الانتخابات".

ويشار إلى أنه من المقرر أن تجرى استرالياانتخابات اتحادية قبل آيار/مايو الماضي. وكان مسؤولونأمريكيون وبريطانيون قد قالوا في كانون أول/ديسمبر الماضيإن مؤسسات تجارية ووكالات حكومية في أمريكا وبريطانيا و نحو عشر دول، ليس بينها استراليا" تعرضت لعملية سرقة كبيرة لبياناتها، قام بها قراصنة صينيون ترعاهم الدولة. ورفضت بكين هذه التهم، ووصفتها " بالافتراء المتعمد".

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