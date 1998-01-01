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البرلمان البريطاني يتهم "فيسبوك" بتعمد انتهاك قوانين حماية الخصوصية

الإثنين 18 فبراير 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان البريطاني يتهم "فيسبوك" بتعمد انتهاك قوانين حماية الخصوصية



لندن/وكالات/

اتهم أعضاء البرلمان البريطانيشبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية الشهيرة "فيسبوك" بانتهاك قوانين حماية الخصوصية والمنافسة "بصورة متعمدة وعن علم مسبق" وطالبوا شبكات التواصل الاجتماعي بتحمل التزاماتها القانونية بالنسبة للمحتوى الذي يتم نشره عبر منصاتها.

وذكر تقرير رئيسي صادر عن لجنة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين إنه "لا يمكن أن تتخفى شركات التواصل الاجتماعي وراء الادعاء بأنها مجرد منصة وأنها غير مسؤولة عن أي محتوى يتم نشره عبر مواقعها". واتهمت اللجنة التي قامت بمراجعة المراسلات الداخلية لشبكة "فيسبوك"، الشبكة بأنها تعمدت تجاوز إعدادات الخصوصية للمستخدمين من أجل نقل البيانات الخاصة بهم إلى مطوري التطبيقات.

كما اتهم النواب البريطانيون رئيس الشركةالأمريكية "مارك تسوكربيرج" بإظهار "الازدراء" للبرلمان البريطانيبرفضه الحضور أمام اللجنة، وعدم "الرد بشكل شخصي على أي من دعواتنا" إليه بالحضور. ودعت اللجنة إلى وضع مدونة سلوك أخلاقية تحدد المقبول وغير المقبول على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تتولى هيئة مستقلة

التأكد من الالتزام بهذه المدونة. وأضافت اللجنة أنه يجب أن يكون في مقدور هذه الهيئة فتح تحقيقات قانونية وفرض غرامات كبيرة على الشركات التي تنتهك هذه المدونة. كما دعت اللجنة إلى تغيير قانون الانتخابات في بريطانيا لمواجهة التغييرات التي طرأت على وسائل الدعاية الانتخابية، وإلى ضمان الشفافية المطلقة للحملات السياسية عبر الإنترنت.

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