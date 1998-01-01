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ولي العهد السعودي يصدر أمرا بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في بلاده

الإثنين 18 فبراير 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد السعودي يصدر أمرا بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في بلاده



الرياض /وكالات/

 أصدر ولي العهد السعودىمحمد بن سلمان أمرا اليوم الإثنين بالإفراج عن 2107 سجناءباكستانيين في بلاده بأثر فوري. وقال وزيرا الخارجية الباكستاني ينشاه محمود قريشي، والإعلام فؤاد شودري في تغريدتين على موقع تويتر اليوم إن بن سلمان أفرج عن السجناء الباكستانيينبناء على طلب من رئيس الوزراء عمران خان، وفق ما أورده موقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني اليوم.

وقال قريشي في تغريدته:"وافق سمو الأمير محمد بن سلمان على الإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في السعودية بأثر فوري". وأضاف قريشي:"سوف تتم مراجعة قضايا السجناء الباقين، إن الشعبالباكستاني يشكر سمو الأمير على استجابته الفورية لطلب رئيس الوزراء".

ومن جانبه، قال وزير الإعلام شودري في تغريدته:"بناء على طلب رئيس وزراء باكستان،  أصدر ولى العهد السعوديسمو الأمير محمد بن سلمان أمرا بالإفراج عن 2107 سجناءباكستانيين بالسعودية". كان عمران خان قد أثار مسألة السجناءالباكستانيين فى السعودية خلال لقائه مع ولى العهد السعوديأمس الأحد في إسلام آباد في إطار زيارته لها التى تستغرق يومين. (

#محمد بن سلمان #باكستان #سجناء #عمران خان

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