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كيم كارداشيان تواجه دعوى قضائية بـ 100 مليون دولار

الإثنين 18 فبراير 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيم كارداشيان تواجه دعوى قضائية بـ 100 مليون دولار



وكالات / سما /

رفعت شركة تقنية أمريكية دعوى قضائية ضد النجمة الشهيرة، كيم كارداشيان، عقب انسحابها من صفقة تجارية كانت قد أبرمتها معها.

وبررت كارداشيان انسحابها بأن شركة "David Liebensohn" التقنية نشرت "معلومات شخصية" عنها، في حين كذبت الأخيرة ادعاء النجمة.

وتنص الصفقة الموقعة بين الطرفين في عام 2014، على تأسيس علامة تجارية لتعابير المحادثة الرقمية "emojis"، تكون خاصة بكارداشيان وتحمل تسمية "Kimojis".

كما ينص العقد على أن تعود 60% من الأرباح لـ "Liebensohn" وشركائها، في حين ادعت الأخيرة أن كارداشيان مارست ضغوطا عليها بغرض سحب الدعوى القضائية.

وأضافت الشركة أن النجمة الأمريكية تعلم مسبقا بخصوص نشر تلك المعلومات عنها، حتى قبل إقدامها على توقيع العقد الرسمي، ما يجعل من ادعاءاتها "مجرد ذريعة".

وتطالب الشركة في الدعوى القضائية كارداشيان بدفع مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، تعويضا لخرقها العقد وتسببها بخسائر مادية لـ "Liebensohn"، بعد إيقاف مشروع "Kimojis".

#كيم كارداشيان

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