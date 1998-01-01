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ما الذي يطيل عمر العلاقة الزوجية الجنس أم المال؟

الإثنين 18 فبراير 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما الذي يطيل عمر العلاقة الزوجية الجنس أم المال؟



وكالات / سما /

حددت مجموعة من الأزواج والزوجات أسبابا أساسية تجعل العلاقات الزوجية متينة وطويلة الأمد، وتسمح لهم بالراحة في حياتهم اليومية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن موقع "Eharmony" المخصص للتعارف وبناء علاقات طويلة الأمد، درس حالات أكثر من 2.3 ألف شخص شاركوا بتحديد المعايير الرئيسة للعلاقات الأسرية السعيدة.

وحدد قسم من المشاركين في الدراسة معيارين أساسيين لحياة زوجية سعيدة وهما: العلاقة الجنسية الصحية والوضع المادي المتساوي للزوجين في العائلة.

وأكد الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما على أن وجود طفلين في الأسرة ودخل سنوي مشترك لا يقل عن 75 ألف دولار، من أهم عوامل الاستقرار واستمرار العلاقة الزوجية.

كما أشار المشاركون في الدراسة إلى أهمية مستوى التعليم للزوجين واتفاقهما في وجهات النظر السياسية العامة.

وتباينت الآراء بين النساء والرجال حول ما يجعل الشريك سعيدا. وقال المدير العام لموقع "Eharmony"، غرانت لانغستون، إن "أغلب الرجال يعتقدون أن النساء عادة ما يرغبن في الحصول على الهدايا، لكن النساء يرغبن بسماع كلمات الحب والغزل".

وأظهرت نتائج الدراسة أن 70% من المشاركين فيها لا يعدون الزواج ذا أهمية جوهرية في العلاقات طويلة الأمد، ومع ذلك قال 55% منهم إن حفل الزواج يجعلهم أكثر سعادة.

وفي نتيجة الدراسة، تبين أن النساء يقدّرن الاستقرار العاطفي والمالي أكثر، في حين يرى الرجال أن الانجذاب البدني والمظهر الجسدي والصحي أمر هام.

#العلاقة الزوجية #المال

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