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كمبيوتر سعودي يحتل المرتبة 32 عالمياً

الإثنين 18 فبراير 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كمبيوتر سعودي يحتل المرتبة 32 عالمياً



وكالات / سما /

احتل كمبيوتر سعودي عملاق المرتبة 32 عالمياً في تصنيف أقوى أجهزة الحاسوب العملاقة في العالم لعام 2018.

وحمل الكمبيوتر السعودي العملاق اسم "شاهين 2" والذي جاء أقوى 25 مرة من النسخة الأولى من الجهاز العملاق، والذي جاء من نوع كراي إكس سي 40 ليصبح أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في الشرق الأوسط.

مواصفات "شاهين 2"

ويتمتع الكمبيوتر السعودي العملاق، بالعديد من الإمكانيات الخارقة والتي جاءت كالتالي:

-قدرات حسابية هائلة، تصل إلى 5536 بيتافلوب والذي يعادل واحد كوادريليون عملية حسابية في الثانية.

-يحتوي على 200 ألف معالج موزّع على 6174 آلاف عقدة

 -سعة تخزين قابلة للاستخدام تصل إلى 17.6 بيتابايت

 -ذاكرة إجمالية 790 تيرابايت

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية و "شاهين 2"

وتمتلك جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كمبيوتر سعودي عملاق "شاهين 2"، والذي يستخدم في الوقت الحالي كمرجع أساسي في العديد من الأبحاث المتعلقة بالموارد والطاقة والعلوم البيولوجية وهندسة المواد الحيوية، وهندسة الرياضيات التطبيقية المعقدة.

ويساعد "شاهين 2"، الباحثين في توفير الوقت والمجهود للحصول على نتائج أبحاثهم العلمية؛ وخاصة في عمليات البحث عن المعادن والوقود الحفري وفي معالجة المواد الخام.

#الكمبيوتر #السعودية

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