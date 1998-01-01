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"اختراق كبير" وغير مسبوق في علاج السرطان

الإثنين 18 فبراير 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اختراق كبير" وغير مسبوق في علاج السرطان



وكالات / سما /

ابتكر باحثون جهازا يخدع أورام الدماغ العدوانية لسحبها إلى الخارج، ما يسهل علاجها وقتلها، في إنجاز علمي وصفته إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية (FDA) بأنه "اختراق رائع".

ويحاكي جهاز "Tumor Monorail"، الذي يطلق عليه اسم "Pied Piper"، المادة البيضاء في الدماغ لجذب الأورام السرطانية ومنعها من الانتشار إلى أعماق الدماغ، ما يقلل بشكل كبير من قوتها القاتلة. وبشكل مفصل أكثر، يحتوي الجهاز على هياكل ومسارات مادية شبيهة بتلك الموجودة في الدماغ، والتي عادة ما تنتقل إليها أورام السرطان.

وقال بارون براهما، وهو جراح أعصاب في المركز الصحي لرعاية الأطفال في أتلانتا، والعضو في فريق البحث منذ إنشائه: "جهاز (خط الورم الأحادي) يغير طريقة تفكيرنا في علاج أورام الدماغ".

وتصدر الجهاز عناوين الصحف لأول مرة، في عام 2014، بعد أن أظهر نجاحا كبيرا في الاختبارات التي أجريت على الفئران، حيث تمكن الباحثون بنجاح من خداع خلايا ورم أرومي دبقي (ورم عدواني مع معدل بقاء ضعيف)، لجذبها إلى "مستودع" مليء بالمواد السامة (هلام قاتل للسرطان).

ووجدوا أن انتشار الأورام تباطأ بشكل كبير، إذ تقلصت بنسبة تزيد عن 90%.

ويساهم تصنيف "الاختراق" الجديد من قبل إدارة الأغذية والأدوية، في تسريع عملية الموافقة والمراجعة والإنتاج، ما يعني أن الأدوية و/أو العلاجات، ستنتشر بشكل أسرع في الأسواق، مما كانت عليه في ظروف أخرى.

وقام الباحثون بإزالة عنصر الهلام السام، لتسريع الحصول على موافقة إدارة الأغذية والأدوية، وإجراء التجارب على البشر بحلول نهاية عام 2019.

وأوضح رافي بيلامكوندا، من كلية "برات" للهندسة في جامعة Duke، قائلا: "لقد حققنا أول تجربة لسحب الورم إلى منطقة العقار بدلا من إدخال الأدوية السامة إلى الدماغ وقتل خلايا الورم".

ويمكن للجهاز أن يقلل إلى حد كبير من قوة أورام الدماغ الفتاكة في المستقبل، بمجرد إجراء التجارب البشرية والحصول على نتائج قريبة من تلك التي أجريت على الفئران.

#السرطان

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