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أبرز مواصفات هاتف "+S10" المنتظر

الإثنين 18 فبراير 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز مواصفات هاتف "+S10" المنتظر



وكالات / سما /

نشر المدون الشهير، ماركوس براونيل، شريط فيديو استعرض فيه أهم مواصفات هاتف "+Galaxy S10" الذي ستطلقه شركة سامسونغ قريبا.

وأشار براونيل إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة، مغطاة بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش "Gorilla Glass 6"، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

كما من المفترض أن يزود الهاتف بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 غيغابايت، وشريحة "NFC"، وتقنية تدعم "WiFi 6" و"Bluetooth 5.0".

أما الكاميرا الأساس للهاتف فستأتي بثلاث عدسات، والكاميرا الأمامية ستكون مزدوجة بدقة 24 ميغابيكسل، بخاصية التعرف على الوجوه.

#مواصفات #سامسونغ

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