"آبل" تطلق خدمات إلكترونية جديدة

وكالات / سما /

ذكر موقع "BuzzFeed" أن شركة آبل تنوي إطلاق خدمات إلكترونية جديدة لاستقطاب شريحة أكبر من المستخدمين.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة في الشركة أن "المؤتمر القادم لآبل والذي سيعقد في مقرها الجديد، في 25 مارس المقبل، سيشهد إطلاق الشركة لخدمتين جديدتين، الأولى لقراءة الأخبار التي تنشرها أهم المواقع والصحف الإخبارية العالمية، وسيكلف الاشتراك فيها 10 دولارات في الشهر، والثانية منافسة لـ Netflix، ستعرض آبل من خلالها المسلسلات والأفلام التلفزيونية المتنوعة".

ولإنجاز مشروعها الجديد، قامت آبل بالتعاقد مع عدد من المواقع العالمية ودور السينما واستوديوهات الأفلام والشبكات التلفزيونية، وينتظر أن تطلق هذه الخدمات، في أبريل العام الجاري.

كما تعمل "آبل" على تطوير جهاز "Apple TV" ذكي، يوفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى مواقع الأفلام على الإنترنت، ويمكن وصله مع مختلف أنواع الشاشات والتلفزيونات العادية والذكية عبر منافذ "USB" و"HDMI".