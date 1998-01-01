عريقات : سنحل السلطة قبل أن نتوقف عن دفع رواتب الاسرى والشهداء

رام الله / سما /

قال صائب عريقات انه ليس هناك أي فرصة في العالم يمكنها أن تجعل السلطة الفلسطينية تتوقف عن دفع الرواتب للأسرى وعوائل الشهداء.

واكد عريقات في تصريحات لـ"كان" العبرية انه سوف نحل السلطة قبل أن نفعل مثل هذا الشيء، إذا ذهب أحدهم إلى السجن فيجب ألا يقتلون عائلته، على أي كوكب يعيش هؤلاء الناس؟

وتابع قائلا :" إنهم يدمرون السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة، أي نوع من السلطة يبقي بالضبط إذا كنا لا نستطيع دفع الأجور أو الدفع للمستشفيات والمدارس، ربما يريد نتنياهو تجديد سيطرته كقوة احتلال.

وشدد على ان هذا أسلوب قراصنة بحت، لأنه مال فلسطيني وليس إسرائيلي، ومرة أخرى تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لتقويض استقرار السلطة الفلسطينية وتقوية "العناصر المتطرفة" وتخلي مسؤوليتها من جميع الالتزامات والاتفاقات الموقعة،مؤكدا على انه سيكون لهذا القرار آثار خطيرة على جميع المستويات.

