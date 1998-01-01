تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم .. هل تعتزل ليفني الحياة السياسية ؟

القدس المحتلة / سما /

تدرس تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة الإسرائيلي، اعتزال الحياة السياسية بشكل كامل في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد ليفني ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا قد يكون مقدمة لإعلان انضمامها لقائمة كتلة انتخابية جديدة أو اعتزال الساحة السياسية.

ورجحت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الاثنين، أن تعلن ليفني ذلك إما قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة، خاصةً في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حزبها لن يتجاوز نسبة الحسم.

وكان آفي غاباي زعيم حزب العمل فكّ الشراكة مع ليفني الذي كان تحت مسمى المعسكر الصهيوني.

وقالت مصادر من حزب ليفني إنها قد تتجه للاستقالة قبل الانتخابات، خاصةً في حال فشلت في التحالف مع أي من القوائم الأخرى.