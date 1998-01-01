  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم .. هل تعتزل ليفني الحياة السياسية ؟

الإثنين 18 فبراير 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم .. هل تعتزل ليفني الحياة السياسية ؟



القدس المحتلة / سما /

تدرس تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة الإسرائيلي، اعتزال الحياة السياسية بشكل كامل في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد ليفني ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا قد يكون مقدمة لإعلان انضمامها لقائمة كتلة انتخابية جديدة أو اعتزال الساحة السياسية.

ورجحت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الاثنين، أن تعلن ليفني ذلك إما قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة، خاصةً في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حزبها لن يتجاوز نسبة الحسم.

وكان آفي غاباي زعيم حزب العمل فكّ الشراكة مع ليفني الذي كان تحت مسمى المعسكر الصهيوني.

وقالت مصادر من حزب ليفني إنها قد تتجه للاستقالة قبل الانتخابات، خاصةً في حال فشلت في التحالف مع أي من القوائم الأخرى.

الأكثر قراءة اليوم

مسئولون أمنيون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة

الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

الحمدلله: خصم الاموال يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب الموظفين بمواعيدها

امن غزة يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول معبر كرم ابو سالم

تفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟

الأخبار الرئيسية

عريقات

عريقات : سنحل السلطة قبل أن نتوقف عن دفع رواتب الاسرى والشهداء

كاتس يكشف عما سيفعله : إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية وجزيرة قبالة غزة

ديختر : الرئيس عباس قرر تحويل حماس الى مشكلة اسرائيلية

صحيفة: «حماس» تصعّد ضد «فتح» و تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في غزة

الارباك الليلي

بالصور.. قصف مدفعي و اصابة 19 مواطن وجندي اسرائيلي بفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا