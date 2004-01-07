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الأسير منتصر أبو غليون من مخيم جنين يدخل عامه الـ16 في الأسر

الإثنين 18 فبراير 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير منتصر صالح محمد أبو غليون (44 عاما) من  مخيم جنين، اليوم الاثنين، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، بأن الاحتلال اعتقل الأسير أبو غليون  في عملية خاصة بتاريخ 7/1/2004 ، حيث كان مطاردا لسنوات عديدة.

وأشار ذوو الأسير إلى أنه خضع لتحقيق قاس لأكثر من ثلاثة شهور متواصلة في سجن الجلمة، قبل أن تصدر محكمة عوفر العسكرية بحقه حكما بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 50 عاما، وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته.

وأوضحت أن شقيقه عمار اعتقل عام 2005، بينما أفرج عنه ضمن صفقة تبادل، وبعد عامين أعاد الاحتلال اعتقاله وتعرض للتعذيب خلال التحقيق، وما يزال خلف القضبان، ويرفض الاحتلال جمعه مع شقيقه في غرفة واحدة، وتحرم أشقاءه من الزيارة سوى والدته العجوز التي تتكبد معاناة السفر والتنقل بين السجون.

#سجون الاحتلال

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