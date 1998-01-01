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مستوطنون يحتشدون قرب اللبن الشرقية

الإثنين 18 فبراير 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

احتشد، صباح اليوم الاثنين، عشرات المستوطنين، قرب المدخل الجنوبي لقرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن أربع حافلات وعدة مركبات تقل عشرات المستوطنين توقفت عند المدخل الجنوبي للقرية (مدخل ترابي يرفض الاحتلال تعبيده)، وانزلت من بداخلها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المستوطنين انتشروا في منطقة "جبل الرأس" ومنطقة "سريا" جنوب القرية.

يذكر أن هذه المناطق مستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، الذين حاولوا قبل عام السيطرة عليها، ونصب خيام على جبل الرأس، قبل أن يقوم الأهالي بالتصدي لهم وطردهم وإحراق الخيام.

#مستوطنون

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