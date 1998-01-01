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فوز ثمين لخدمات رفح على شباب خانيونس بالممتازة

الإثنين 18 فبراير 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز ثمين لخدمات رفح على شباب خانيونس بالممتازة



غزة / سما /

توّج فريق خدمات رفح بلقب دوري الدرجة الممتازة للمرة الخامسة في تاريخه, عقب فوزه الغالي على شباب خانيونس (3-2), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من المسابقة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي مهيب أبو حيش (30), وأحمد البهداري (60), وعماد فحجان (98), بينما أحرز هدفي "النشامى" محمد أبو موسى (50), وإسماعيل جبر (75).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لـ"النشامى" نفذها محمد أبو موسى (102).

ورفع الفائز رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 29 نقطة في المركز الثالث, بفارق المواجهات المباشرة خلف اتحاد خانيونس.

#خدمات رفح #شباب خانيونس

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