  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تنجز 4080 قضية الاسبوع الماضي

الإثنين 18 فبراير 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

انجزت الشرطة 4080 قضية خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 4080 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 137 قضية ودورت 30 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 409 قضية ودور 48 قضية، وانجزت الشرطة القضائية 3534 قضية ودورت 3142 قضية اخرى.

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت قرابة 3500 غرام مواد مخدرة، و قرابة 100 حبة مخدرة و 19 اداة تعاطي.

وسجلت إدارة شرطة المرور 214 حادث سير نتج عنها اصابة 135 شخص، وفحصت 11964 مركبة، وأنزلت عن الشارع 105 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5119 مخالفة مرورية، وحجزت 105 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 114 مركبة غير قانونية.

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 88856 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 47477 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 8 قضايا، وجاري متابعة 3 قضايا وضبطت 362 قطعة اثرية.

#الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

امن غزة يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول معبر كرم ابو سالم

الحمدلله: خصم الاموال يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب الموظفين بمواعيدها

غانتس يرد على تصريحات ظريف حول نشوب حرب قريبة على "اسرائيل" وهذا ما قاله..

الأخبار الرئيسية

كاتس يكشف عما سيفعله : إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية وجزيرة قبالة غزة

ديختر : الرئيس عباس قرر تحويل حماس الى مشكلة اسرائيلية

صحيفة: «حماس» تصعّد ضد «فتح» و تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في غزة

الارباك الليلي

بالصور.. قصف مدفعي و اصابة 19 مواطن وجندي اسرائيلي بفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا

مسئولون أمنيون اسرائيليون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة