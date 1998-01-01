الشرطة تنجز 4080 قضية الاسبوع الماضي

رام الله / سما /

انجزت الشرطة 4080 قضية خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 4080 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 137 قضية ودورت 30 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 409 قضية ودور 48 قضية، وانجزت الشرطة القضائية 3534 قضية ودورت 3142 قضية اخرى.

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت قرابة 3500 غرام مواد مخدرة، و قرابة 100 حبة مخدرة و 19 اداة تعاطي.

وسجلت إدارة شرطة المرور 214 حادث سير نتج عنها اصابة 135 شخص، وفحصت 11964 مركبة، وأنزلت عن الشارع 105 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5119 مخالفة مرورية، وحجزت 105 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 114 مركبة غير قانونية.

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 88856 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 47477 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 8 قضايا، وجاري متابعة 3 قضايا وضبطت 362 قطعة اثرية.