كاتس يكشف عما سيفعله : إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية وجزيرة قبالة غزة

القدس المحتلة / سما /

فيما تعلو التصريحات الإسرائيلية مبتهجة بوجود بوادر "تطبيع" مع أكثر من بلد عربي، كشف القائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، أن هدفه الأول سيكون في اتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وأعلن كاتس في مقابلة تلفزيونية عقب تعيينه أنه سيعطي أولوية في منصبه لـثلاثة ملفات هي:

تعزيز مكانة القدس في العالم.

والعمل على إقناع الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وتعزيز علاقات إسرائيل مع دول الجوار.

وكشف الوزير الإسرائيلي أنه عمل وتعاون بشكل فعلي مع رئيس الحكومة لتعميق روابط إسرائيل مع دول الخليج.

وأشار إلى ظهور"نتنياهو خلال مؤتمر أمن الشرق الأوسط الذي رعته واشنطن في بولندا وهو محاط بالقادة العرب"، خلافا لرئيس الأركان الأسبق بيني غانتس الذي تحدث "في غرفة جانبية" خلال مؤتمر ميونيخ الذي لم يحضره الكثيرون، الأمر الذي رآه بمثابة "دليل على دور نتنياهو المتفوق في الشؤون الخارجية".

وبشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية كشف كاتس أنه ينوي العمل على خطة تقضي بإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية، وأضاف أن هذه الفكرة "لا يمكن تحقيقها مع القيادة الفلسطينية الحالية" التي وصفها بأنها غير قادرة على تقديم الأمن الكافي الذي تحتاجه إسرائيل مستقبلا.

وكشف أيضا عن نوايا أخرى مثل "بناء جزيرة قبالة قطاع غزة لتزويد القطاع بالكهرباء والمياه النظيفة".

وأعلن كاتس عن عزمه على "تعزيز فكرة مد سكة حديدية تربط دول الخليج والبحر المتوسط عبر إسرائيل في محاولة لتطبيع العلاقات مع الدول العربية".

في سياق اخر تطرق كاتس مسؤول الدبلوماسية الاسرائيلية الاول، في المقابلة الى الازمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبولندا، بعد تصريحات نتنياهو تطرق خلالها لتعاون بولنديين مع النازية ابان الهولوكوست، فدافع كاتس عن موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقوله: "ما من ازمة" بين إسرائيل وبولندا.



وأضاف كاتس ان "الكثير من البولنديين تعاونوا مع النازية. هذا ما قاله اسحق شامير (رئيس الحكومة الاسبق) اثناء حديثه عن مقتل والده، إذ قال ان "البولنديين رضعوا اللاسامية مع حليب امهاتم".

وذكرت مصادر إسرائيلية انه في اعقاب تصريحات الوزير كاتس اعلنت بولندا انها تدرس الغاء زيارة وزير خارجيتها الى إسرائيل، وذلك بعد الغاء رئيس حكومة بولندا قبل ذلك زيارته الى إسرائيل عقب تصريحات نتنياهو.

وهاجم السفير البولندي في إسرائيل مارك ماغربسكي صباح الاثنين الوزير كاتس وقال انه يتحدث بصورة "عنصرية ومثيرة للخجل"

وتابع: "من المذهل ان نرى كيف يتحدث وزير خارجية تم تعيينه حديثا بصورة عنصرية ومخجلة. هذا امر غير مقبول".

وأوضح كاتس :"لن يعلمنا أحد كيف نعبر عن انفسنا أو كيف نتذكر ضحايانا".