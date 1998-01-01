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مورينيو يلمح إلى تجربته القادمة بعد مانشستر يونايتد

الإثنين 18 فبراير 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يلمح إلى تجربته القادمة بعد مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

شوهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مدرجات ملعب مباراة مونبلييه وليل اليوم الأحد ، في المباراة التي جمعت الفريقان ، ضمن منافسات الدوري الفرنسي ، وعلق في تصريح صحفي على مستقبله بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتولى النرويجي أولي جونار سولشاير مهمة تدريب الشياطين الحمر خلفاً لمورينيو ، وحقق الفريق الفوز في 10 مباريات من أول 11 مباراة بجانب تعادل واحد ، قبل الخسارة الأولى على يد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب البرتغالي في تصريح لشبكة “بي إن سبورتس” لم أشاهد مباراة اليونايتد ضد باريس ، أشاهدهم بين الحين والأخر ، لكني أفضل رؤية مباريات أخرى لأني أعرف اللاعبين جيداً”.

وسئل مورينيو عن إمكانية العمل في الدوري الفرنسي ، وكانت إجابته “أستطيع تخيل نفسي مدرباً هنا ، أنا رجل دربت في أربع بلدان مختلفة وأحب تعلم الثقافات ، العمل في بطولة جديدة سيكون تجربة رائعة”.

وأكد مورينيو أنه يشعر بالهدوء مع عائلته وأصدقاءه في الوقت الحالي ، وعندما يحصل على الفرصة المناسبة سيعود للتدريب ، وذلك سيكون بعد شهرين أو ثلاثة ، أي في الموسم القادم.

#جوزيه مورينيو

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