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ميسي يوسع الفارق في صدارة ترتيب هدافي الليجا

الإثنين 18 فبراير 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يوسع الفارق في صدارة ترتيب هدافي الليجا



وكالات / سما /

انتهت أحداث الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني “ليجا” من موسم 2018-2019 والتي واصل فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تربعه على عرش هدافي البطولة، بعدما كان الهداف الموسم الماضي أيضاً.

وقد تمكن النجم الأرجنتيني من تعزيز صدارته بتسجيل هدف جديد هذا الإسبوع من علامة الجزاء ضد فريق بلد الوليد بالرغم من إنه أضاع ركلة أخرى كادت أن تزيد رصيده من غلة الاهداف ليصل إلى هدفه الثاني والعشرين.

واستمر غياب لويس سواريز عن التسجيل حيث أضاع 4 فرص محققة في ربع ساعة فقط لعبها في تلك المباراة حيث تألق حارس مرمى بلد الوليد، ماسيب، وتصدى لكل كراته.

ثنائية تشارليز دياز مع فريقه إيبار جعلته جانب بجنب مع النجم أنطوان جريزمان برصيد 12 هدف بينما تمكن كريستيان ستواني من التسجيل بعد غياب ليعزز رصيده إلى 13 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني بعد الجولة الرابعة والعشرين:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 22 هدف

2- لويس سواريز (برشلونة) 15 هدف

3- كريستيان ستواني (جيرونا) 13 هدف

4- تشارليز دياز (إيبار) 12 هدف

5- أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد) 12 هدف

6- وسام بن يدر (إشبيلية) 11 هدف

7- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) 10 أهداف

8- كريم بنزيمة (ريال مدريد) 10 أهداف

9- بورخا إيجلاسياس (إسبانيول) 10 أهداف

10- روجير (ليفانتي) 9 أهداف

#ميسي #الليجا

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