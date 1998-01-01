برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بلقب كأس الملك للسلة

وكالات / سما /

توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بعد أن تفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية المثيرة ، التي جمعتهما الأحد، بنتيجة 94 – 93 بعد الوقت الإضافي.

وكان برشلونة تأهل لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على منافسه إيبروستار تنيريفي في مباراة الدور قبل النهائي بنتيجة 92 –86، بينما ريال مدريد كان قد فاز على فريق سيجوروس جوفينتوت في نصف النهائي بنتيجة 93 – 81.

وبهذا الفوز حافظ برشلونة على لقب كأس الملك للعام الثاني على التوالي عندما فاز على الفريق الملكي أيضا وبسيناريو مشابه (92-90).

ورفع برشلونة بهذا حصيلته من الكأس لـ25 لقبا، ليأتي في المرتبة الثانية خلف الريال صاحب الـ27 لقب، والفائز بآخر لقب قبل عامين.