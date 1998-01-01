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القدومي يعرب عن دعمه للكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي

الإثنين 18 فبراير 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدومي يعرب عن دعمه للكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي



رام الله / سما /

 زار رئيس الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي الدكتور عدنان مجلي، اليوم، الزعيم الوطني التاريخي فاروق القدومي، المتواجد حاليا في العاصمة الأردنية عمان.

واطلع الدكتور مجلي، السيد القدومي على مبادرته إنشاء الكونغرس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، ليكون وعاءاً تنصب فيه جهود الفلسطينيين من حول العالم، بما يحقق هدفين، الأول تعزيز دورهم في الدول التي يقيمون فيها، والثاني المساهمة في خدمة شعبهم الصامد في وطنه، وقضيتهم الوطنية.

وأعرب القدومي عن اعجابه بالمبادرة، ودعمه لها، داعيا الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم الى الانخراط في الكونغرس وتحويله الى ورشة عمل يومية دائمة خدمة لفلسطين وقضية فلسطين.

وقال القدومي ان تأسيس هذه الشبكة الفلسطينية العالمية فكرة ريادية تستحق الدعم والمساهمة من كل فلسطينيي العالم، خاصة وأنها تجري تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

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