حماس: اقتطاع اموال السلطة عربدة اسرائيلية

غزة / سما /

وصفت حركة حماس قرار حكومة الاحتلال الاقتطاع من الأموال الفلسطينية، بالعربدة والبلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد كل أبناء الشعب.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس أن السلوك المتهاون والخطاب الناعم من السلطة تجاه ممارسات الاحتلال، هي التي شجعت حكومة نتنياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم.

ودعا قاسم السلطة أن تتخذ الخطوات السليمة في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع عقوبات السلطة عن قطاع غزة، والأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني، وتنفذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقات المصالحة.