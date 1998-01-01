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هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل اهمال الحالة الصحية للأسير زياد نواجعة

الإثنين 18 فبراير 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، صباح الاثنين ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اهمال الحالة الصحية للأسير زياد النواجعة (48 عاماً) من بلدة يطا قضاء الخليل، والمعتقل اداريا منذ عدة أشهر، ويقبع حاليا في سجن النقب.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير النواجعة، يشتكي من ارتفاع مستمر في كولستيرول الدم، ومن ديسكات وغضاريف في ظهره تُسبب له آلام حادة، وفي كثير الأحيان لا يقوى على الحركة أو المشي.

 كما لفتتن الى أن الأسير يعاني من مشاكل في الأسنان ومن ضعف في النظر، وقد راجع عيادة المعتقل أكثر من مرة، لكنها اكتفت بإعطاءه مسكنات للأوجاع بدون تقديم علاج له أو اجراء فحوصات طبية.

وقالت الهيئة، ان الاحتلال وإدارة سجونه ينتهجان سياسة التسويف والمماطلة في اجراء الفحوصات اللازمة للأسرى والمرضى وتمتنع عن تقديم اية علاجات حقيقية لهم، وتكتفي باعطاءهم حبة الاكامول او المسكنات. 

#هيئة الأسرى

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