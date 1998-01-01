الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عدة منازل في بلدتي دورا وبيت كاحل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل وبلدة دورا، وفتشت عددا من المنازل، عرف من اصحابها: نمر عبد القادر عصافرة وكرم محمود عمرو.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.