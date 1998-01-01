  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

الإثنين 18 فبراير 2019 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عدة منازل في بلدتي دورا وبيت كاحل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية  بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل وبلدة دورا، وفتشت عددا من المنازل، عرف من اصحابها: نمر عبد القادر عصافرة وكرم محمود عمرو.

 وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صور : اصطياد أسماك قرش قبالة سواحل خانيونس

الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

امن غزة يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول معبر كرم ابو سالم

الأخبار الرئيسية

ديختر : الرئيس عباس قرر تحويل حماس الى مشكلة اسرائيلية

صحيفة: «حماس» تصعّد ضد «فتح» و تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في غزة

الارباك الليلي

بالصور.. قصف مدفعي و اصابة 19 مواطن وجندي اسرائيلي بفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا

مسئولون أمنيون اسرائيليون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة

الحمدلله

الحمدلله: خصم الاموال يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب الموظفين بمواعيدها