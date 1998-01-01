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ليبرمان : يجب العودة الى سياسة الاغتيالات في غزة مجددا

الإثنين 18 فبراير 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : يجب العودة الى سياسة الاغتيالات في غزة مجددا



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان"، إن الحكومة الإسرائيلية تعلم جيداً أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، لكنهم يفضلون دفن رؤوسهم في الرمال لأسباب انتخابية.

ونقل موقع "واللا" العبري عن ليبرمان قوله "التظاهرات في قطاع غزة لم تعد تجري فقط في أيام الجمعة، مرة أخرى مساء أمس وقع حادث عنيف، انتهى لحسن الحظ بإصابة أحد مقاتلي الجيش الإسرائيلي.

وأوضح ليبرمان أنه عندما أصيب أحد ضباط الحدود يوم الجمعة، فإنهم في غزة تشجّعوا إلى تنفيذ هجوم آخر على القوات أمس الأحد.

وزعم أنه لا مجال للانتظار، يجب أن نأخذ زمام المبادرة مرة أخرى وأن ندمر البنية التحتية "للإرهاب" ونجدد سياسة الاغتيالات في غزة.

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