الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، 16 شابا من مناطق متفرقة في الضفة، بحسب بيان جيش الاحتلال.

كما اقتحمت عدة مدن وشهدت مدينة قلقيلية وبيرزيت وابو شخيدم شمال رام الله مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وزعمت قوات الاحتلال ان شبانا القوا قنبلة يدوية باتجاه قوة عسكرية في قرية عنبتا بطولكم دون اصابات .

وعرف من المعتقلين في الضفة التالية اسماؤهم:

١. المحرر منير العبد كوبر شمال رام الله

٢. عبد الله محمد عصفور البرغوثي- كوبر

٣. حازم العطاري- عرابة جنوب جنين

٤. محمد عدنان يوسف نزال- قباطية جنوب جنين

٥. إبراهيم زكارنة- قباطية

٦. أدهم زايد المصري- عقابا قرب طوباس

٧. حمدان دحيلية- طولكرم

٨. أحمد أبو ذراع- مخيم بلاطة بنابلس

9-الشاب إبراهيم العاروري على حاجز عطارة شمال رام الله