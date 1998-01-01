  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟

الإثنين 18 فبراير 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟



واشنطن / وكالات /

أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، في حديث نشر اليوم، الأحد، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017، إمكانية إقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندا إلى مادة في الدستور.

وبعد هذه المعلومات، رأى السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونغرس تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل "محاولة انقلابية إدارية".

وأعلن أندرو مكابي، الذي تولى بالوكالة رئاسة "إف بي آي"، بعد أن أقال ترامب، جيمس كومي، في أيار/ مايو 2017، لقناة "سي بي إس"، أن مساعد وزير العدل حينها، رود روزنشتاين، "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".

وأضاف أنه كان شخصيا "قلقا جدا" لمستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.

وفي هذا الإطار كانت هناك "مباحثات حول التعديل (25) من الدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم كفاءة" الرئيس لتولي مهامه، بحسب مكابي.

وقال إن روزنشتاين، الذي كان يشرف على التحقيق الروسي، "طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة".

وأضاف مكابي أن ما كان يجري "هو تعداد للأصوات" التي يمكن أن توافق على الإجراء ضد ترامب.

وأقيل مكابي بدوره في آذار/مارس 2018 من "إف بي أي"، وأعلن رسميا أن هذا الأمر حصل لأنه قام بتسريبات للصحافة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أشارت وسائل إعلام إلى هذه المباحثات، لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.

ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس. وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فُهم خطأ.

وخلال بث المقتطفات الأولى من هذه المقابلة، الخميس الماضي، رد ترامب على "تويتر" بالقول: "أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة "إف بي آي"، يزعم بأنه ‘ملاك صغير وبريء‘، في حين اضطلع بدور كبير في الخدعة الروسية".

ووعد السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف "من يقول الحقيقة".

وصرح لـ"سي بي إس"، "سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد لتقديم إفاداتهم تحت القسم"، مشككا بكلام ماكابي واتهمه بأنه كانت لديه "أفكار ونوايا سياسية".

الأكثر قراءة اليوم

صور : اصطياد أسماك قرش قبالة سواحل خانيونس

الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

شاكيد : مستعدون لمنح الجنسية الاسرائيلية لنصف مليون فلسطيني بالضفة

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

امن غزة يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول معبر كرم ابو سالم

الأخبار الرئيسية

الارباك الليلي

بالصور.. قصف مدفعي و اصابة 19 مواطن وجندي اسرائيلي بفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا

مسئولون أمنيون اسرائيليون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة

الحمدلله

الحمدلله: خصم الاموال يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب الموظفين بمواعيدها

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى

معبر كرم ابو سالم

ادارة المعابر : الاجهزة الامنية تطرد موظفي هيئة معبر أبو سالم وداخلية غزة تعلق