  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تكشف: نتنياهو اجتمع سراً مع وزير خارجية المغرب

الإثنين 18 فبراير 2019 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: نتنياهو اجتمع سراً مع وزير خارجية المغرب



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع سراً مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش مشاركتهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله إن نتنياهو ناقش مع بوريطة تطبيع العلاقات، والملف النووي الإيراني، وانه (نتنياهو) حاول إقناع وزير الخارجية المغربي بتوجيه دعوة له لزيارة المغرب إلا أنه لم يكن هناك رد إيجابي من بوريطة.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على هذا الخبر، مبيناً أنه لا يعلق على أي أنباء تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية السرية مع أي من الدول.

الأكثر قراءة اليوم

صور : اصطياد أسماك قرش قبالة سواحل خانيونس

الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم

المغامسي يعلق على صعود ولي العهد السعودي فوق سطح الكعبة

أبو مرزوق يكشف "كواليس" بيان موسكو

صحيفة عبرية: لهذا السبب.. إسرائيل جمدت 14 مليون شكيل من الضرائب الفلسطينية

امن غزة يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول معبر كرم ابو سالم

صحفية "إسرائيلية" تصف جنود الاحتلال بـ"الوحوش البشرية" و تُثير عاصفة في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

صحيفة: «حماس» تصعّد ضد «فتح» و تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في غزة

الارباك الليلي

بالصور.. قصف مدفعي و اصابة 19 مواطن وجندي اسرائيلي بفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا

مسئولون أمنيون اسرائيليون : أبو مازن سيقطع المزيد من رواتب موظفي غزة

الحمدلله

الحمدلله: خصم الاموال يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب الموظفين بمواعيدها

الكابينت يقرر خصم نصف مليار شيكل من مقاصة السلطة عن رواتب الشهداء والاسرى