فتح : اقتطاع اسرائيل لاموالنا سرقه وقرصنة والضغط يولد الانفجار

رام الله / سما /

اكدت حركة فتح ، مساء اليوم الاحد، أن اقتطاع اسرائيل خمسمائة وعشرين مليون شيكل أموال رواتب اسر الشهداء والاسرى ، يعتبر قرصنة وسرقة واحتيال، وسياسة البلطجة والاستناد لقوة السلاح وسرقة أموال وقوت الشعب الفلسطيني.

وأضافت: أن هذا الاجراء مدان و مرفوض تماما ، ولن يثنينا عن الاستمرار في رعاية عائلات الاسرى والشهداء مهما كلف ذلك من ثمن، وأن هذا الاجراء سيقابل بموقف فلسطيني واضح رسمي وشعبي

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، ان كانت تظن اسرائيل وامريكا أن حلقات الضغط المتتالية السياسية والاقتصادية تضيق على القيادة الفلسطينية وشعبنا العظيم بعد سلسلة من الاجراءات العقابية على كافة المستويات، وأنها يمكن أن تفلح في تغيير الموقف السياسي والمتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين.

وتابع: نود هنا التأكيد باسم حركة فتح بأن هذا وهم مطلق، وأن الحقيقة تكمن بأن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية متمسكين أكثر من أي وقت مضى بحقوقنا كاملة دون انتقاص، وأن الضغط لا يولد الا الانفجار الحتمي، وأن على اسرائيل أن لا تلوم الا نفسها