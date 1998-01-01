الرئاسة: قرار إسرائيل اقتطاع رواتب الشهداء والأسرى مرفوض وسيكون له تداعيات خطيرة

رام الله / سما /

شددت الرئاسة الفلسطينية ، مساء اليوم الاحد، على أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال نبيل ابو درينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن "موقف الرئيس الدائم الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى."

وأضاف: "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس."

ولفت الناطق باسم الرئاسة، إلى أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة سيادة الرئيس خلال أيام