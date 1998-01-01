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9 اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات وحدة الارباك الليلي شرق جباليا شمال القطاع

الأحد 17 فبراير 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات وحدة الارباك الليلي شرق جباليا شمال القطاع



غزة / سما /

أصيب 9  مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي،  مساء اليوم الأحد، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال لفعاليات وحدة الإرباك الليلي  شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 9 مواطنين اصيبوا بجراح مختلفة شمال قطاع غزة وتم نقلهم لمستشفى الاندونيسي ، ونفت الصحة وصول اي شهداء الى مستشفى الاندونيسي حتى اللحظة.

وأطلق جيش الاحتلال النار على مئات الشبان المشاركين في فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع.

ودوت انفجارات عنيفة ضمن نشاط وحدة الارباك الليلي اضافة الى اصوات صافرات يطلقها الشباب قرب الحدود.

وكانت فعاليات "الإرباك" قد توقفت في نوفمبر الماضي بعد تفاهمات توصلت إليها وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ يقوم الاحتلال بموجبها بتخفيف حصاره على القطاع المتواصل منذ أكثر من 12 سنةً، من خلال توسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى غزة، وغيرها.

يتبع....

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